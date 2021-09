Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Bagger

Schleusingen (ots)

Unbekannte füllten Montagvormittag Erde in den Tankbehälter eines Baggers, welcher zur Tatzeit "Am Sättel" in Schleusingen abgestellt war. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Täter/n geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell