Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Minderjähriger Ladendieb

Meiningen (ots)

Ein 12-Jähriger versuchte Montagabend in einem Lebensmittelmarkt in der Schillerstraße in Meiningen eine Flasche Alkohol zu klauen. Der Diebstahl blieb jedoch nicht unbemerkt. Der Junge wurde hinsichtlich seines Fehlverhaltens durch die eingesetzten Beamten belehrt und anschließend an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell