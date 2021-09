Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtiger Ladendieb - Zeugenaufruf

Meiningen (ots)

Montagmorgen begab sich ein bislang Unbekannter in einen Lebensmittelmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Hier packte er Waren im Wert von ca. 70 Euro in seinen mitgeführten Rucksack. An der Kasse zahlte er zur Ablenkung ein paar wenige Lebensmittel und wollte anschließend den Markt verlassen. Ein Mitarbeiter durchschaute den Plan und veranlasste eine Rucksackkontrolle. Der Mann flüchtete während der Nachschau in unbekannte Richtung und stieß bei seiner Flucht unbeteiligte Personen zur Seite, welche glücklicherweise unverletzt blieben. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen nach dem Unbekannten brachten keinen Erfolg. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - schlanke Gestalt, - 165 - 170 cm groß, - kurze schwarze Haare, - 40 - 45 Jahre, - Bekleidung: schwarze Hose, helles T-Shirt, schwarzes Basecap, markante gelbe Turnschuhe, - in Begleitung von einer Frau und zwei Kindern. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell