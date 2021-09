Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit verletzter Person

Bad Salzungen (ots)

In der Hersfelder Straße in Bad Salzungen kam es Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 48-jähriger Transporter-Fahrer musste verkehrsbedingt an einer Ampel halten. Dies bemerkte der 31-jährige Audi-Fahrer, welcher sich hinter dem Mercedes-Sprinter befand zu spät und fuhr auf. Der 48-Jährige verletzte sich durch den Auffahrunfall leicht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, waren jedoch weiterhin fahrbereit.

