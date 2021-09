Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Salzungen/Kloster (ots)

Eine 41-Jährige informierte Montagmittag die Polizei über eine Verkehrsunfallflucht, welche sich in der Eisenacher Straße in Bad Salzungen, Ortsteil Kloster ereignete. Die Frau stellte ihren Dienstwagen für einen Patientenbesuch an der betreffenden Adresse ab. An der Firmenadresse angekommen, bemerkte die Dame, dass die hintere Stoßstange zerkratzt und aus der Halterung gesprungen war. Der Verursacher hinterließ jedoch keine Personalien am Firmenwagen, sodass die Polizei nun um Zeugenhinweise bittet, um diesen Verursacher ausfindig machen zu können. Haben Sie den Vorfall beobachtet, dann melden Sie sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0.

