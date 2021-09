Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannte beschädigen PKW und dringen in Lagerhalle ein

Eisfeld (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Montagmittag beschädigten bislang unbekannte Täter zwei abgemeldete PKW, welche auf einem Gelände in der Straße "Zur Sandgrube" in Eisfeld abgestellt waren. Die Täter zerschlugen die Fensterscheiben der Autos und durchtrennten die Sicherheitsgurte. Zudem wurde aus einem der Fahrzeuge der Tacho und Teile der Amaturen entwendet. Ferner drangen die Täter in die dort befindliche Lagerhalle ein und beschädigten drei weitere Fensterscheiben. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

