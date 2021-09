Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Werkzeug aus Keller gestohlen

Bad Salzungen (ots)

In der Zeit vom 29. August 2021 bis Sonntagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in einen Keller in der Straße "Silge" in Bad Salzungen. Dieser Sachverhalt wurde Sonntagabend polizeilich bekannt und entsprechend aufgenommen. Die Langfinger entwendeten aus dem betreffenden Kellerverschlag sämtliches Elektrowerkzeug im Wert von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

