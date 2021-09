Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrerwechsel fehlgeschlagen

Barchfeld (ots)

Ein 22-jähriger DAEWOO-Fahrer wurde am Sonntagnachmittag in Barchfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Kurz bevor die Beamten an das Fahrzeug herantraten, wechselte die Beifahrerin auf den Fahrersitz und der Fahrer auf den Sitzplatz neben dem Steuer. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 22-Jährige, welcher zuvor das Auto führte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Mann erhält nun eine Anzeige.

