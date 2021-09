Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

L 1625 Ratscher (ots)

Ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr Sonntagnachmittag die L 1625 in Richtung Bergsee Ratscher. Vor diesem fuhr eine Kolonne von neun Fahrzeugen, welche er beabsichtigte zu überholen. Hierbei bemerkte der Mann das entgegenkommende Fahrzeug nicht. Er setzte zum Überholen an, brach den Überholvorgang jedoch wieder ab und touchierte beim Wiedereinscheren den rechten Spiegel eines 38-jährigen Simson-Fahrers, welcher sich in der Kolonne befand. Zudem wurde der 38-Jährige am Arm betroffen und erlitt aufgrund des Zusammenstoßes eine Prellung, welche im Klinikum ärztlich behandelt wurde. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

