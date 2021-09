Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall am 03.09.2021

Simmershausen (ots)

Eine 55-jährige Kia Fahrerin befuhr die Streufdorfer Straße in Simmershausen. An einer Kreuzung wollte sie in die Straße "Zur Aue" nach links einbiegen. Hierbei übersah die wartepflichtige Kia-Fahrerin die 47-jährige Fahrerin eines Skodas, welche die Straße "zur Aue" befuhr und nach rechts in die Streufdorfer Straße einbiegen wollte. In der weiteren Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge während des Einbiegevorgangs. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7.500 EUR. Verletzt wurde niemand.

