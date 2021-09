Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Versicherungskennzeichen mit dem E-Roller unterwegs

Themar (ots)

Am frühen Morgen des 04.09.2021, zwischen 01:30 und 01:50 Uhr wurden in Themar zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. Die 15 und 16 jährigen Rollerfahrer wurden in der Bahnhof- und Leninstraße angehalten und jeweils einer Kontrolle unterzogen. Bei Beiden fehlte an den Rollern das nötige Versicherungskennzeichen. Den Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell