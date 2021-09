Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Kennzeichentafel

Stressenhausen (ots)

In der Zeit von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr wurde am Donnerstag, 02.09.2021 von einem in Stressenhausen abgestellten Moped das Versicherungskennzeichen entwendet. Das Kennzeichen ADT442 befand sich an einem vor einer Gaststätte im Bedheimer Weg abgestellten Moped.

