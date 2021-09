Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf dem tegut-Parkplatz in Suhl

Suhl (ots)

Am 04.09.2021, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:10 Uhr, kam es in Suhl auf dem Parkplatz vor dem tegut-Markt in der Linsenhoher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Während des Einkaufens wurde der Suhler Ford der 40Jährigen durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann meldet sich bitte im ID Suhl unter 03681-3690.

