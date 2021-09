Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibenwischer an mehreren Fahrzeugen beschädigt

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 03.09. zum 04.09.2021 in Bad Salzungen in der Fritz Wagner Straße von insgesamt 3 Fahrzeugen die Scheibenwischer.

