Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versucht in Garage einzubrechen

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 03.09. zum 04.09.2021 in Bad Salzungen im Garagenkomplex Lindigallee gewaltsam in eine Garage einzubrechen. Dazu sägten die unbekannten Täter einen Verschlussriegel durch. Da es noch weitere Verschlussriegel gab, gelangten sie nicht in das Innere der Garage. Der entstandene Sachschaden am Gargatentor beläuft sich auf zirka 25,-Euro.

