Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Fitnessstudio eingebrochen, Täter gestellt

Bad Salzungen (ots)

Am 03.09.2021 gegen 23:10 Uhr vernahmen Anwohner in Dermbach in der Geisaer Straße zunächst Knallgeräusche und hörten dann das Klirren von Glas. Als sie daraufhin draußen nachschauten, konnten sie noch beobachten, wie eine maskierte Person aus einen Fenster des Fintnessstudios kletterte und weg rannte. Weitere Zeugen meldeteten sich zu dem Vorfall und gaben an, dass es sich um drei Täter gehandelt hat. Diese konnten während einer Nahbereichsfahndung durch die Polizei und den Einsatz des Fährtenhundes in Dermbach gestellt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell