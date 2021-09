Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkener schlägt Scheibe ein

Bad Salzungen (ots)

Am 03.09.2021 um 22:35 Uhr schlug ein stark alkoholisierter 35jähriger Mann die Scheibe der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in Bad Salzungen in der Jakob Wolfahrt Straße ein. Mieter des Hauses hatten dies mitbekommen und die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort, konnte der Täter noch festgestellt werden. Dieser verweigerte einen Atemalkoholtest, stand augenscheinlich aber unter Alkoholeinwirkung. Der entstandende Sachschaden an der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses wird auf zirka 200,- Euro geschätzt.

