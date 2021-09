Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Baucontainer eingebrochen

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 02.09. 12:00 Uhr bis 03.09.2021 10:15 Uhr einen in Unterbreizbach im Gewerbegebiet auf der Baustelle abgestellten Baucontainer auf. Zum Beuteschaden können dato noch keine Angaben gemacht werden. Der entsandene Sachschaden am aufgebrochenen Schloss beläuft sich auf zirka 50,00 Euro.

