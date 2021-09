Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Heckscheibe beschädigt

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 02.09. zum 03.09.2021 die Heckscheibe eines in Schweina in der Bahnhofstraße abgestellten PKW VW Tiguan. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird mit 1500 Euro beziffert.

