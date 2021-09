Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung im Meininger Park

Suhl (ots)

Durch unbekannte Täter wurde am frühen Morgen des 04.09.2021 ein Ausstellungsstück des Meininger Theaters beschädigt. Konkret wurde ein Segelboot beschädigt und in der Folge in den angrenzenden Teich geworfen. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die PI Schmalkalden/Meiningen bittet Zeugen sich zu melden.

