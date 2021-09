Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung auf der Kirmes in Asbach

Suhl (ots)

Am frühen Morgen des 05.09.2021 kam es auf der Kirmesveranstaltung in Asbach zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei aus Schmalkalden stammenden jungen Mann. Im weiteren Verlauf wurde der jüngere von seinem älteren Kontrahenten zu Boden gestoßen und verletzte sich dabei am Unterarm. Ein Ermittlungsverfahren wurde in der Folge eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell