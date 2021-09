Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall - PKW/Motorrad

B 285 Fischbach/Kaltennordheim (ots)

Auf der Bundesstraße 285 kam es gestern zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 55-Jähriger Motorradfahrer befuhr die Strecke von Fischbach in Richtung Kaltennordheim und kam in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Seat. Es entstand Blechschaden an beiden Fahrzeugen. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell