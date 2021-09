Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Schweina (ots)

Ein 43-Jähriger war Donnerstagabend mit seinem Mercedes in Schweina unterwegs und wollte die Engstelle in der Altensteiner Straße passieren. Er fuhr in die Engstelle ein und bremste aufgrund eines entgegenkommenden Nissans auf Schrittgeschwindigkeit ab. Gemäß angebrachter Beschilderung hatte der Mercedes-Fahrer Vorrang. In der Engstelle touchierten sich die beiden Pkw, sodass der Außenspiegel des Mercesdes einklappte und ebenso eine Beschädigung am hinteren Kotflügel entstand. Der Nissan-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Glücklicherweise notierte sich der Mercedes-Fahrer das Kennzeichen. Der Unfallflüchter erhält nun eine Anzeige.

