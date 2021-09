Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tödlicher Verkehrsunfall

Gießübel (ots)

Donnerstagabend ereignete sich erneut ein tödlicher Verkehrsunfall im Landkreis Hildburghausen. Ein 57-jähriger Motorradfahrer befuhr die Masserberger Straße in Gießübel und übersah hierbei den vor ihm verkehrsbedingt wartenden Transporter, dessen 31-jähriger Fahrer nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte und fuhr ungebremst auf. Trotz Reanimation verstarb der 57-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Straße war für längere Zeit vollgesperrt. Zudem kam ein Unfallgutachter vor Ort zum Einsatz.

