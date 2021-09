Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Pizzeria

Streufdorf (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen drangen unbekannte Täter in eine Pizzeria in der Unteren Marktstraße in Streufdorf ein. Über ein Fenster verschafften sich diese Zutritt zum Gebäude und entwendeten eine Kasse samt Bargeld. Der Beuteschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Zudem bedienten sich die Langfinger noch aus dem Regal und nahmen zwei Flaschen Bier und anschließend Reißaus.

