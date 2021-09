Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: sanierte Sandsteintreppe erneut beschädigt

Schnett (ots)

Am 31.08.2021, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr, wurde die kürzlich sanierte Sandsteinaußentreppe der Kirche "St. Oswald" in Schnett erneut beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen muss der Fahrer eines noch unbekannten Fahrzeuges beim Wenden oder Rückwärtsfahren gegen die Treppe gefahren sein. Anschließend verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer wurde beispielsweise im Umfeld der Kirche in Schnett im Tatzeitraum durch eine Transportfirma beliefert oder wer kann Angaben zur Unfallflucht oder zum Verursacher machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer: 03685 778-0 entgegen.

