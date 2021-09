Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen zerstochen

Geisa (ots)

Im Zeitraum vom 31.08.2021, 14.00 Uhr bis zum 01.09.2021, 04:49 Uhr wurden in der Straße des Friedens in Geisa mehrere Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte Täter zerstachen auf dem Parkplatz am Kulturhaus mit einem spitzem Gegenstand an ein Mercedes- Transporter 3 Reifen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde im Rahmen der Tatortarbeit festgestellt, dass weitere 4 Fahrzeuge angegriffen wurden und teilweise alle 4 Räder zerstochen waren. Personen, die zu diesen Sachbeschädigungen sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0.

