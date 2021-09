Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Liebenstein (ots)

Am 31.08.2021, 15.00 Uhr ereignete sich in der Straße "Esplanade" in Bad Liebenstein ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 50-jährige Fahrer eines PKW Citroen wollte auf einem Parkplatz links neben einem PKW Opel einparken. Aufgrund von Unachtsamkeit stieß er seiner Fahrzeugfront gegen die Beifahrertüren des Opel. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

