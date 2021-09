Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Versicherungsschutz gefahren

Vacha (ots)

Am 31.08.2021, 10.00 Uhr bemerkten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen in der Frankfurter Straße in Sünna einen PKW Toyota an dem ein abgelaufenes Kurzzeitkennzeichen angebracht war. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und untersagtem dem 40-jährigem Fahrer die Weiterfahrt. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und es wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell