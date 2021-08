Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Tierpark

Bad Liebenstein (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen haben sich bislang unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zum Tierpark in Bad Liebenstein verschafft. Die Täter überstiegen hierbei die Umzäunung und brachen die Tür zum Futterlager der Tiere auf. Weiterhin öffneten die Langfinger gewaltsam die Kleingeldaufbewahrungsboxen dreier im Tierpark aufgestellter Fahrgeschäfte und nahmen das darin befindliche Bargeld an sich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

