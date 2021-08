Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

In der Zeit vom 29.08.2021, 20:00 Uhr bis 30.08.2021, 11:00 Uhr, kam es in der Straße Steinfelder Weg in Suhl zu einer Unfallflucht. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurde ein Holzzaun vor dem Grundstück der Hausnummer 5, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Die Polizei in Suhl hat zu diesem Unfall die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen, die unter Tel: 03681 369 224 Angaben zum Hergang und/ oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können.

