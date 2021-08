Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angefahren und abgehauen

Kühndorf (ots)

In der Zeit vom 01.08.21 bis 18.08.21 wurde ein Pkw, welcher auf einem Grundstück in Kühndorf, Hauptstraße abgeparkt war, durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

