Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw zerkratzt

Meiningen (ots)

Am Mittwoch in der Zeit von 07.00 Uhr bis 16.30 Uhr wurde ein Pkw, welcher auf dem Parkplatz am Klinikum Meiningen abgestellt war, durch Unbekannte zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 200,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell