Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Dermbach (ots)

Am 26.08.2021, 10.20 Uhr ereignete sich in der Schulstraße in Dermbach ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 68-jährige Fahrer eines PKW Toyota befuhr die Schulstraße. An der Kreuzung mit der Ernst-Thälmann-Straße beachtete aber den von rechts kommenden PKW Renault nicht. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und es entstand unfallbedingter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell