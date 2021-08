Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Salzungen (ots)

In der Wildprechtrodaer Straße in Bad Salzungen kam es am 26.08.2021, 19.30 Uhr zu einem Vekerhrsunfall mit Sachschaden. Ein PKW Renault und PKW Skoda wollten von der Wildprechtrodaer Straße nach links auf die Hersfelder Straße abbiegen. Beide Fahrzeuge mussten jedoch an der Lichtsignalanlage wegen Rot anhalten. Als die Lichtzeichenanlage wieder auf Grün schaltete blieb die Renault- Fahrerin stehen, da gerade ein Fahrzeug mit Sondersignal die Kreuzung passierte. Dies bemerkte der 49-jährige Skoda- Fahrer zu spät und fuhr auf den stehenden Renault auf. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell