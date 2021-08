Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Krayenberggemeinde (ots)

Am 26.08.2021, 19.00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 62 zwischen Merkers und Dorndorf ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die 58-jährige Fahrerin eines PKW Hyundai fuhr in Richtung Dorndorf. Nach einer Linkskurve kam sie mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Die Hyundai-Fahrerin bleibt unverletzt am PKW entstand jedoch unfallbedingter Sachschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

