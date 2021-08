Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter hatten am 26.08.2021 in der Zeit von 8:30 Uhr bis 9:00 Uhr ein Fahrrad entwendet. Der Eigentümer hatte das Rad mit einem Schloss während seines Einkaufes in der Straße Am Friedhof in Hildburghausen ordnungsgemäß abgestellt. Der oder die Täter durchtrennten zur Tatzeit gewaltsam das Fahrradschloss und nahmen das Rad im Wert von ca. 550 Euro widerrechtlich mit. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zu möglichen Tätern geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

