Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Keller eingebrochen und abgehauen

Hildburghausen (ots)

Ein unbekannter Täter hebelte am 25.08.2021 gegen 6:50 Uhr einen Keller in einem Mehrfamilienhaus am Johann-Sebastian-Bach-Platz in Hildburghausen auf. Zum Einbruch trug er eine schwarze Maske. Aufmerksame Zeugen überraschten den Einbrecher und konnten ihm die Maske entfernen. Während eines Gerangels gelang dem Täter die Flucht. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf, konnte den Mann jedoch nicht stellen. Bei der Anzeigenaufnahme wurde der Täter wie folgt beschrieben:

- ca. 1,75 m groß - schlanke Statur mit - Glatze.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 0365 778-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell