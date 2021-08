Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Achsbruch nach Unfall unter Alkohol

Schwarza (ots)

Am Mittwochabend um 21:38 Uhr befuhr ein 35jähriger deutscher Fahrzeugführer Die Straße "Tellerberg" in Schwarza mit seinem Pkw VW und kollidierte derart stark mit einem Bordstein, dass die Achse am Pkw brach. Der aus einem Nachbarort stammende Fahrzeugführer stieg noch mit einem Bier in der Hand aus dem Pkw aus, um sich den Schaden anzuschauen. Im Rahmen der Unfallaufnahme erpustete er einen Alkoholwert von 1,76 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein beschlagnahmt

