Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit vielen leicht Verletzten

Fambach (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 16:30 Uhr in Fambach ein Verkehrsunfall. Eine 39jährige, ortsunkundige Pkw-Fahrerin fährt die Ölmühle in Richtung Fambach, übersieht den vorfahrtsberechtigten Pkw aus Richtung der B 19 und es kommt zum Zusammenstoß. Dabei werden beide Fahrzeugführer sowie insgesamt 5 Insassen leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie das Abschleppen der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge war der Bereich etwa 2 Stunden teilweise gesperrt.

