LPI-SHL: Fahrradunfall unter Drogen und Alkohol

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 34jähriger Mann nichtdeutscher Herkunft mit seinem Fahrrad durch die Innenstadt von Meiningen. In der Eduard-Fritze-Straße auf Höhe einer baustellenbedingten Fahrbahnverengung kollidierte er zunächst mit einem abgeparkten Pkw, in der weiteren Folge mit einem verkehrsbedingt wartenden Fahrzeug und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Radfahrer unter der Wirkung von 0,63 Promille Alkohol sowie unter der Einwirkung von Drogen stand. Durch die Staatsanwaltschaft Meiningen wurde eine Blutentnahme angeordnet, das genutzte E-Bike wurde sichergestellt, da es sich vermutlich um Diebesgut handelte.

