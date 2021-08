Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Schmalkalden (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rissen unbekannte Täter an zwei verschiedenen Fahrzeugen, die auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Schmalkalden abgestellt waren, die Kennzeichentafeln herunter und warfen diese anschließend in eine angrenzende Hecke. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

