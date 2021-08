Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Diedorf (ots)

Ma 24.08.2021, 23.45 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 285 am Ortseingang Diedorf ein Verkehrsunfall, bei sich der Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Der Fahrer eine Ford-Kleintransporters befuhr die Bundesstraße von Dermbach kommend in Richtung Kaltennordheim. Am Ortseingang von Diedorf kam er mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von Fahrbahn ab. Hier stieß er gegen einen Zaun mit einer Betonmauer. Bei dem Unfall wurde der Kleintransporter auf der linken Fahrzeugseite stark beschädigt, trotzdem setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Dabei verlor er noch Fahrzeugteile. In der weitere Folge fuhr eine Fahrerin eines PKW Rover über die verlorenen Teile und der Rover wurde dabei beschädigt. Die weiteren Ermittlungen führten dann zum Auffinden des Ford Kleintransporters. Auch der Fahrer wurde ermittelt, es handelte sich um einen 27-jährigen Mann. Ein Atemalkoholtest am 25.08.2021, 01.45 Uhr ergab einen Wert von 0,97 Promille, deshalb wurde dem 27-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

