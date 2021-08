Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Krayenberggemeinde (ots)

Am 24.08.2021, 16.45 Uhr ereignete sich in der Borngasse in Kieselbach ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 20-jährige Fahrer eines Fiat-Kleintransporters wollte von der Borngasse nach links in die Kreuzgasse abbiegen. Dabei fuhr er aber zu weit in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit dem von rechts kommenden PKW Kia zusammen. Es entstand unfallbedingter Sachschaden.

