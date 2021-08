Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Westhausen (ots)

Am 23.08.2021, gegen 18:20 Uhr, befuhr eine 18jährige mit ihrem PKW VW Golf die Ortsverbindungsstraße von Westhausen in Fahrtrichtung Gellershausen. Auf halber Strecke kam sie auf die linke Fahrbahn und zog reflexartig nach rechts. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr durch den Straßengraben und kam auf der angrenzenden Wiese zum Stehen. Sie wurde leicht verletzt, am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

