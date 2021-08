Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren unter Alkoholeinfluss

Oberhof (ots)

Am 20.08.2021 wurde gegen 19:00 Uhr ein BMW in Oberhof in der Breitscheid-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 62-jährigen Fahrzeugführers ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,27 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. Der wurde der Führerschein sichergestellt.

