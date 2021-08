Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zella-Mehlis (ots)

Am 21.08.2021 kam es auf der Peter-Haseney-Straße in Zella-Mehlis zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger Fahrradfahrer lebensbedrohlich verletzt wurde. Der Fahrer des Fahrrades befuhr die Straße in Richtung Heinrich-Heine-Straße und kam beim Befahren einer Linkskurve zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge mit einem parkenden Lastkraftwagen. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Suhl verbracht. Am Lastkraftwagen entstand geringer Sachschaden. Am Fahrrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell