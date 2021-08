Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Gartenhütte

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom 20.08. zum 21.08.2021 schlugen unbekannte Täter zwei Fenster einer Gartenhütte ein und brachen einen Geräteschuppen gewaltsam auf. Danach begaben sie sich in diesen, entnahmen mehrere Gartengeräte und Hölzer und warfen sie ziellos im Garten umher. Der Garten befindet sich in einer Gartenanlage in Hildburghausen, Schleusinger Straße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 250,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell