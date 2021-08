Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufbruch Pkw

Hildburghausen (ots)

In der Nacht vom 20.08. zum 21.08.2021 schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Pkw ein, welcher auf einen Parkplatz Am Badehaus in Masserberg abgeparkt war. Aus dem Fahrzeug wurden keine Wertsachen entwendet. Der Schaden der eingeschlagenen Scheibe beläuft sich auf ca. 300,- Euro.

