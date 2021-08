Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch Gartenhaus

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom 17.08. - 20.08.2021 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Geräteschuppen in der "Gartenanlage Frieden e.V." in Hildburghausen, Am Hechtteich, indem sie die verschlossene Tür gewaltsam aufbrachen. Aus dem Schuppen wurde eine Motorsäge der Marke "Parkside" im Wert von ca. 100,- Euro entwendet.

